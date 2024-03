«A scuola anni difficili | ora lavoro per un gruppo bancario internazionale a Parigi»

Leggi tutta la notizia su ecodibergamo

(Di domenica 3 marzo 2024) LA STORIA. La 33enne Gloria Marchetti di Scanzorosciate ricorda: «Le maestre dicevano che avevo la testa fra le nuvole. In un viaggio la svolta per tornare a credere in me stessa, poi la laurea con 110 e lode». Scrivici la tua storia a [email protected]