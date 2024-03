A Rose Villain rubano la moto | scattano le ricerche di amici e fan | caso risolto in 12 ore – Il video

Leggi tutta la notizia su open.online

(Di domenica 3 marzo 2024) In meno di un giornoè riuscita a ritrovare la, dopo che sui suoi social aveva denunciato il furto appena ieri 2 marzo. In una storia su Instagram, la rapper aveva scritto che le avevano rubato lain via Torricelli a Milano, in zona Navigli. E quindi aveva lanciato un appello tra fan e, perché la aiutassero nelle. «Se qualcuno la vede in giro mi fa sapere? È una custom quindi non ce ne sono tante così». Non è chiaro come sia statoil, ma è la stessa, al secolo Rosa Luini, a ringraziare i suoie fan per averle ritrovato la. A uno in particolare promette anche una fornitura di biglietti a vita per i suoi ...