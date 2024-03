A Padova oggi la gara a squadre Samele è d’argento nel trofeo Luxardo

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di domenica 3 marzo 2024) Gli azzurri non tradiscono mai, sulle pedane della scherma: la tappa didella coppa del mondo, valida anche per lo storico, ha visto il secondo posto nella sciabola maschile del veterano Gigiporta, battuto solo in finale dal giovane statunitense Colin Heathcock. Persi tratta del 19° podio in carriera nel circuito iridato (20 contando anche l’argento olimpico di Tokyo 2020). Alla Kioene Arena,ha battuto 15-11 il coreano Do, poi per 15-7 l’indiano Singh, quindi negli ottavi di finale ancora per 15-11 il tedesco Szabo. Nei quartiha sconfitto 15-11 il tunisino Ferjani (con un parziale di 9-0 del fano). Aiutato anche dal tifo di casa,ha rimontato anche in semifinale ...