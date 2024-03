A Matrimonio a Prima Vista c’è anche una coppia toscana | chi sono Enrico e Benedetta

(Di domenica 3 marzo 2024) Pistoia, 3 marzo 2024 – Cercano l’amore e lo fanno nel programma tv di Real Time che in questi ultimi anni ha fatto discutere ma ha realizzatoil pieno di ascolti. A, nella nona edizione del programma in cui due sconosciuti accettano di sposarsi conoscendosi solo all’altare quest’anno c’è una. Lei di Lamporecchio, lui di Pistoia. E’ una sorta di “commissione” di esperti a scegliere tre coppie nel mare magnum di candidature che ogni anno arrivano alla produzione. Coppie che sulla carta, dopo una serie di colloqui e prove attitudinali, sembrano compatibili.Campigli, 34 anni, di Lamporecchio appunto eBonechi, 43 anni pistoiese una sfida l’hanno già vinta: quella della simpatia. ...

Torna in tv Matrimonio a Prima vista con delle importanti novità. Il programma, che segue le storie di sei single in cerca dell’amore (che si sposano senza ... (superguidatv)

La dodicesima edizione di Matrimonio a prima vista Italia sta per aprire i battenti nella serata mercoledì 6 marzo, su Real Time. Come anticipato, la nuova ... (isaechia)

