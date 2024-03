A che ora lo sci alpino oggi in tv | programma superG Kvitfjell e slalom Aspen | startlist | streaming

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di domenica 3 marzo 2024) Si va a concludere il fine settimana della Coppa del Mondo di sci2023-2024. Il comparto maschile sarà di scena ancora ad(Colorado, Stati Uniti), mentre quello femminile chiuderà la trasferta di(Norvegia) con due gare che definiranno ulteriormente le classifiche, generali e di specialità. LA DIRETTA LIVE DELFEMMINILE DIDALLE 11.00 LA DIRETTA LIVE DELLOMASCHILE DIALLE 17.00 E ALLE 20.00 Sulla pista denominata Olympiasbakken le specialiste della velocità saranno impegnate nel(il via è fissato per le ore 11.00) con 10o punti pesantissimi in palio, soprattutto pensando a Lara Gut-Behrami. La sciatrice ticinese, infatti, vuole allungare definitivamente su Mikaela Shiffrin, che tornerà ...