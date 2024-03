600mila persone si sono fiondate sulla Formula 1 | lo strano caso in tv

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di domenica 3 marzo 2024) Vi proponiamo "Tele...raccomando", la rubrica di Klaus Davi dedicata al piccolo schermo (“Prove di1”) Si chiude una settimana pesante per i telespettatori, partita con gli interminabili scrutini in Sardegna, proseguita col ritrovamento a Chi l'ha visto? di un cadavere di una donna probabilmente uccisa, passando per un altro femminicidio commesso per strada nel lucchese, per chiudere in bellezza (si fa per dire...) con una strage di civili a Gaza e, dulcis in fundo, col comeback della strage di Erba per cui è stato chiesto un nuovo processo. Le spensierate serate sanremesisolo un ricordo. Forse per questo 600 milavenerdì sera si sonsulle prove del GP del Bahrein che su Tv8 hanno ottenuto il 3% di share (notevole per un canale nativo digitale). In cui sidistinti ...