5 Curiosità che forse non conoscevi su Fontana di Trevi | dalla statua centrale al lancio della monetina

Leggi tutta la notizia su ilcorrieredellacitta

(Di domenica 3 marzo 2024) “Marcello, come here“, ovvero una delle scene iconichestoria del cinema. Stiamo parlandodi, uno dei luoghi simboloCapitale. Ma oltre a ciò che è conosciuto ai più ci sono tutta una serie diche vale la pena approfondire: vediamo quali. Ladi– (ilcorrierecitta.com)Il Colosseo, Piazza di Spagna, il Vaticano, il Campidoglio. E ancora: Via del Corso, Piazza del Popolo, Piazza Navona, e potremo continuare all’infinito. Ma tra tutti i luoghi da visitare a Roma non può certo mancare la meravigliosadi: si tratta di uno dei siti più visitati e fotografati dai turisti provenienti da ogni parte del mondo, oggetto inoltre ...