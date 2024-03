? LIVE! Atalanta-Bologna 1-0 | Lookman la sblocca al 28?

Leggi tutta la notizia su bergamonews

(Di domenica 3 marzo 2024)1-0 Marcatori: 28?(3-4-3): Carnesecchi; Scalvini, Djimsiti, Kolasinac; Zappacosta, Koopmeiners, De Roon, Ruggeri; De Ketelaere, Pasalic,. A disp. Musso, Vismara, Toloi, Palomino, Hien, Holm, Hateboer, Bakker, Adopo, Ederson, Miranchuk, El Bilal, Scamacca. All. Gasperini(4-1-4-1): Skorupski; Posch, Beukema, Calafiori, Kristiansen; Freuler; Orsolini, Fabbian, Ferguson, Ndoye; Zirkzee. A disp. Ravaglia, Bagnolini, Corazza, De Silvestri, Ilic, Lucumi, Lykogiannis, El Azzouzi, Aebischer, Moro, Urbanski, Karlsson, Saelemaekers, Castro, Odgaard. All. Motta Arbitro: La Penna Ammoniti: Posch (6?), Koopmeiners (14?) per gioco falloso Espulsi: – Note: – I gol 28? 1-0– De Ketelaere manda Zappacosta dentro l’area, il suo ...