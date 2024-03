? LIVE! Atalanta-Bologna 1-0 | inizia il secondo tempo

(Di domenica 3 marzo 2024)1-0 Marcatori: 28? Lookman(3-4-3): Carnesecchi; Scalvini, Djimsiti, Kolasinac; Zappacosta, Koopmeiners, De Roon, Ruggeri; De Ketelaere, Pasalic, Lookman. A disp. Musso, Vismara, Toloi, Palomino, Hien, Holm, Hateboer, Bakker, Adopo, Ederson, Miranchuk, El Bilal, Scamacca. All. Gasperini(4-1-4-1): Skorupski; Posch (46? Lucumì), Beukema, Calafiori, Kristiansen; Freuler; Orsolini (46? Saelemaekers), Fabbian, Ferguson, Ndoye; Zirkzee. A disp. Ravaglia, Bagnolini, Corazza, De Silvestri, Ilic, Lykogiannis, El Azzouzi, Aebischer, Moro, Urbanski, Karlsson, Castro, Odgaard. All. Motta Arbitro: La Penna Ammoniti: Posch (6?), Koopmeiners (14?) per gioco falloso Espulsi: – Note: 14.931 spettatori, incasso di € 350.522,35. Recuperopt 0? I gol 28? 1-0 Lookman – De Ketelaere ...

LIVE - Napoli-Juventus, Europa ancora possibile! Attesa per le formazioni: Napoli-Juventus, 27° giornata di Serie A: diretta LIVE su AreaNapoli.it, con formazioni e risultato aggiornato in tempo reale. Napoli-Juventus, diretta LIVE della gara valida per il posticipo della ...areanapoli

Atalanta - Djimsiti: "Zirkzee è in grande forma, non ci sono segreti per fermarlo": Berat Djimsiti, difensore dell'Atalanta, ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di DAZN, prima del match contro il Bologna: "Non ci sono segreti per fermare Zirkzee, gioco come faccio sempre ...napolimagazine

VIVI IL LIVE (ore 17:45) Napoli-Juventus: la rinascita partenopea contro l’orgoglio bianconero, al Maradona crocevia Champions: Sono 20 i precedenti del Napoli con l’arbitro Mariani. Questo il risultato parziale: 13 vittorie, 1 pareggio e 6 sconfitte. Nello specifico, l’arbitro di Aprilia ha diretto due volte una partita tra ...ilnapolionline