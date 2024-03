? LIVE! Atalanta-Bologna 0-0 | Pasalic fa la punta | Koopmeiners in mediana

(Di domenica 3 marzo 2024)0-0 Marcatori: –(3-4-3): Carnesecchi; Scalvini, Djimsiti, Kolasinac; Zappacosta,, De Roon, Ruggeri; De Ketelaere,, Lookman. A disp. Musso, Vismara, Toloi, Palomino, Hien, Holm, Hateboer, Bakker, Adopo, Ederson, Miranchuk, El Bilal, Scamacca. All. Gasperini(4-1-4-1): Skorupski; Posch, Beukema, Calafiori, Kristiansen; Freuler; Orsolini, Fabbian, Ferguson, Ndoye; Zirkzee. A disp. Ravaglia, Bagnolini, Corazza, De Silvestri, Ilic, Lucumi, Lykogiannis, El Azzouzi, Aebischer, Moro, Urbanski, Karlsson, Saelemaekers, Castro, Odgaard. All. Motta Arbitro: La Penna Ammoniti: Posch (6?),(14?) per gioco falloso Espulsi: – Note: – Vuoi rimanere sempre aggiornato con le ultime notizie di Bergamonews? Clicca su ...

A Bergamo, il match valido per la giornata di Serie A 2023/2024 tra Atalanta e Bologna : sintesi, tabellino, risultato e cronaca LIVE A Bergamo, Atalanta e ... (calcionews24)

A Bergamo, il match valido per la giornata di Serie A 2023/2024 tra Atalanta e Bologna : sintesi, tabellino, risultato e cronaca LIVE A Bergamo, Atalanta e ... (calcionews24)

A Bergamo, il match valido per la giornata di Serie A 2023/2024 tra Atalanta e Bologna : sintesi, tabellino, risultato e cronaca LIVE A Bergamo, Atalanta e ... (calcionews24)

Serie A: in campo Atalanta-Bologna 0-0 LIVE: Il Bologna ha vinto le ultime due partite di campionato contro l’Atalanta senza subire gol, gli emiliani potrebbero ottenere tre successi di fila contro la Dea in Serie A per la prima volta dal ...ansa

Atalanta-Bologna, dove vederla e le formazioni ufficiali: Motta si affida a Zirkzee: Oggi all'Atleti Azzurri d'Italia va in scena lo scontro diretto tra Atalanta e Bologna. I due club si affrontano per raggiungere un posto in Champions League, con i rossoblù che sono i vantaggio ...ilmessaggero

DIRETTA ONLINE - Serie A, Atalanta-Bologna: LIVE report, formazioni e dettagli: 03.03 12:20 - SSCN - Napoli-Juventus, la società invita i tifosi a recarsi allo stadio con largo anticipo rispetto al fischio d'inizio, i tornelli apriranno alle ore 18 ...napolimagazine