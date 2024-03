? LIVE! Atalanta-Bologna 0-0 | inizia la partita

(Di domenica 3 marzo 2024)0-0 Marcatori: –(3-4-1-2): Carnesecchi; Scalvini, Djimsiti, Kolasinac; Zappacosta, De Roon, Pasalic, Ruggeri; Koopmeiners; Lookman, De Ketelaere. A disp. Musso, Vismara, Toloi, Palomino, Hien, Holm, Hateboer, Bakker, Adopo, Ederson, Miranchuk, El Bilal, Scamacca. All. Gasperini(4-2-3-1): Skorupski; Posch, Beukema, Calafiori, Kristiansen; Fabbian, Freuler; Orsolini, Ferguson, Ndoye; Zirkzee. A disp. Ravaglia, Bagnolini, Corazza, De Silvestri, Ilic, Lucumi, Lykogiannis, El Azzouzi, Aebischer, Moro, Urbanski, Karlsson, Saelemaekers, Castro, Odgaard. All. Motta Arbitro: La Penna Ammoniti: – Espulsi: – Note: – Vuoi rimanere sempre aggiornato con le ultime notizie di Bergamonews? Clicca su questo link ed entra nel nostro canale Whatsapp, dove potrai ricevere le news più importanti della ...

