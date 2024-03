Zirkzee è già in Europa. Prima volta con l'Olanda. Una carica per Bergamo

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di sabato 2 marzo 2024) Ha scalato le gerarchie:a Bologna e ora anche in patria. E’ il trascinatore rossoblù, specie in trasferta, l’astro nascente sulle cui tracce ci sono i club di mezza: di Joshuanon poteva non accorgersi anche Ronald Koeman, ct del. Abbattute anche le sue resistenze: "Si trova spesso dove una punta non dovrebbe stare", ha detto poco tempo fa l’allenatore, parlando del numero 9 rossoblù. "Mi chiamano nove e mezzo, falso nove. Interpreto il ruolo in maniera diversa. Ma diverso è bello no?" ha rispostoin una recente intervista concessa al quotidiano di Rotterdam AD Sportwereld. Sì, diverso è bello, si è convinto pure Koeman e così è arrivata ieri laconvocazione per Joshuanella nazionale olandese in vista delle ...