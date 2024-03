Zes unica del Mezzogiorno | operativo lo sportello unico

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di sabato 2 marzo 2024) "E'attivo da ieri, come previsto, lodigitale per le attività produttive nella Zona economica speciale, denominato Sud Zes". Lo annuncia una nota nella quale si sottolinea che si tratta dello strumento "che permetterà di garantire il rilancio unitario delle attività produttive della Zona economica speciale per ilche è stata istituita il 1 gennaio 2024". La ZES comprende circa 2.550 comuni di 8 regioni del Sud d'Italia: Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sicilia e Sardegna. "Esprimo soddisfazione per un risultato importante, a dimostrazione della piena, tempestiva ed efficace operatività della nuova Struttura di Missione ZES istituita presso la Presidenza del Consiglio dei ministri", ha detto il ministro per gli affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il PNRR, Raffaele Fitto. ...