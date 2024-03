Zara ha annunciato la riapertura dei suoi negozi in Ucraina

(Di sabato 2 marzo 2024)riaprirà iin, dopo aver chiuso ipunti vendita durante la guerra. Adesso il colosso spagnolo ha deciso di riaprirli, in un momento storico che sottolinea la fragile nuova normalità della vita in diverse città nonostante il conflitto con la Russia sia ancora presente. Inditex, il proprietario spagnolo di, ha comunicato che ad inizio aprile inizierà a riaprire iin, dopo una chiusura durata quasi due anni. Il retailer spagnolo, il più grande gruppo di moda al mondo per fatturato, è il più importante retailer globale a tornare ine, ovvio da dire, ma era anche l’attrazione principale di molti poli commerciali. Alcune realtà avevano già cominciato a fare capolino tra le ...

RYANAIR annuncia un operativo record per l'estate '24 di Pisa. 1 nuovo aeromobile, 5 nuove rotte e oltre 2.300 posti di lavoro: Ryanair, la compagnia aerea numero 1 in Europa e in Italia, ha annunciato il nuovo operativo record su Pisa per l’estate ‘24, con oltre 570 voli settimanali su 57 rotte, inclusi 5 nuovi entusiasmanti ...comunicati-stampa

"Servono più luci e telecamere": Dirigente annuncia azioni educative e propone maggior sicurezza con ... Un gruppetto di adolescenti, domenica 25, nel pomeriggio ha fatto incursione nella scuola primaria Zara di San Rocco, accendendo ...ilgiorno

A giugno lascerà il Bayern. E in questa stagione non è l'unico. Intanto come si va avanti: Lo sa lui, lo sanno a Monaco, lo sanno tutti. Non è una previsione di mercato, è un annuncio, con tanto di comunicato diramato dal club: “L'FC Bayern Monaco e l'allenatore Thomas Tuchel hanno deciso ...gazzetta