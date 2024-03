Zampaglione dopo i casi Sangiovanni e Mr Rain | “Si distruggono carriere | abbiate rispetto della musica”

Leggi tutta la notizia su lopinionista

(Di sabato 2 marzo 2024) ROMA – “Leggo sempre più spesso di giovani cantanti, che stritolati dalla macchina dell’industriale e dalla troppa pressione, decidono di ritirarsi oppure stanno molto male. È diventato tutto folle… i ragazzi vengono presi dal nulla e, senza alcuna gavetta o reale percorso formativo, vengono sparati subito ai massimi livelli possibili del music business. Si pretende che ogni 2 mesi sfornino la hit, che riempiano stadi e palasport senza prima aver suonato mai neanche in un club. E se qualcosa comincia a non funzionare, li fanno scomparire in un istante. Tutto questo ricorda tristemente il paese dei balocchi nella favola di Pinocchio, compreso il triste epilogo in cui i giovani vengono trasformati in asini e buttati a mare. Che tristezza, che orrore!e di chi la ama e ...