Xbox Game Pass | ecco i giochi che verranno rimossi a metà Marzo 2024

Leggi tutta la notizia su game-experience

(Di sabato 2 marzo 2024) Microsoft ha rivelato i treche lasceranno, consentendo in questo modo agli utenti interessati di affrettarsi per portarli a termine prima della loro rimozione dal servizio in abbonamento. Anche in questo caso l’annuncio ufficiale è avvenuto attraverso l’app ufficiale del, con il colosso di Redmond che ha elencato i trequi sotto in uscita dal servizio dalla giornata del 15: Hardspace Shipbreaker (console, PC) Ni no Kuni: La Minaccia della Strega Cinerea Remastered (Console, PC) Shredders (Console, PC) Precisiamo che anche in questo caso è possibile sfruttare lo sconto del 20% riservato a tutti gli abbonati ad ...