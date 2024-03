WWE | Roman Reigns interrompe The Rock e gli chiede di “riconoscerlo” come Tribal Chief

(Di sabato 2 marzo 2024) Durante la puntata di questa notte di SmackDown c’è stato un moment molto importante, uno snodo quasi storico in questa Road to WrestleMania, anche se arrivato un po’ in modo inatteso. Dopo un lungo promo di The, che ha proposto a Cody Rhodes e Seth Rollins un match di coppia a WrestleMania, la star di Hollywood stava per chiudere nel suo stile il segmento malo ha fermato. ThericonosceIlha bloccato il braccio del cugino Dwayne Johnson impedendogli di continuare.ha detto “Mi dispiace ma è importante per me”, e ha poi rivolto lui un solenne “The, aknowledge me”. Il people ...

WWE teasing tensions between The Rock and Roman Reigns; according to wrestling veteran (Exclusive): Wrestling veteran Dutch Mantell recently spoke about WWE signaling some tensions between The Rock and Roman Reigns. This week on SmackDown, The Tribal Chief was irate as the fans in Glendale, Arizona ...msn

The Rock lancia una nuova sfida a Cody Rhodes e Seth Rollins per WrestleMania XL: A SmackDown c'è aria di nuove sfide, con il Great One della Bloodline che apre una nuova strada per WrestleMania con nuove implicazioni per l'American Nightmare ...worldwrestling

WWE SmackDown Results, March 2: Randy Orton Takes On Theory, We Hear From The Rock And Roman Reigns: The show saw the Bloodline return to the weekly live event as Roman Reigns and The Rock addressed the WWE universe. The promo was followed by women’s action as Tiffany Straton competed against Naomi.news18