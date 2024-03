WWE | Dakota Kai commenta il suo tradimento ai danni di Bayley

(Di sabato 2 marzo 2024) Durante l’ultima puntata di SmackDown,Kai ha ufficialmente voltato le spalle a, lasciandola in balia delle Damage CTRL che anche con il suo aiuto l’hanno poi attaccata, con la Role Model che ora è rimasta ufficialmente da sola e dovrà affrontare Iyo Sky a WrestleMania 40 con in palio il WWE Women’s Championship. Le parole diTutti ci aspettavamo ildiaidie per lei, voltare le spalle ad una compagna sembra ormai diventato un vero e proprio classico. Infatti non è la prima volta ed era già successo con Tegan Nox, Raquel Rodriguez e ora con. La stessaha poi volutore l’accaduto con un post su Instagram. Visualizza ...

