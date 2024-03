WWE | Arriva la controfferta di The Rock e Reigns | 2vs2 a WM contro Rhodes e Rollins con conseguenze

Leggi tutta la notizia su zonawrestling

(Di sabato 2 marzo 2024) Questa notte a SmackDown era attesa la risposta di Thea Codyche lo aveva sfidato ad un match 1vs1 da disputare in qualunque momento e luogo. Lunedì a Raw Paul Heyman aveva provato a persuadere, ma l’American Nightmare non si era tirato indietro dalla sfida lanciata. Un Codyche in questa Road To WrestleMania ha trovato un prezioso alleato in Seth, pronto a sacrificare anche il titolo mondiale pur di mettere definitivamente fuori dai giochi la Bloodline. Le regole le decide la Bloodline Theè salito sul ring e dopo aver insultato il pubblico dell’Arizona ha parlato della sfida lanciata da Cody. La risposta immediata è stata un no all’1vs1, poichè Cody non è alla sua altezza e non basta dire di volere un match ...