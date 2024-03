WTA San Diego 2024 | Pegula avanti a fatica | fuori Pavlyuchenkova e Vekic

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di sabato 2 marzo 2024) Si sono conclusi i quarti di finale del WTA 500 di San, in California. Una giornata di discrete sorprese al Cymbiotika SanOpen, ma che ha visto avanzare la principale favorita. Jessicanon si è infatti fermata e ha battuto Anna Blinkova con il punteggio di 6-1 2-6 6-2 in poco più di un’ora e mezza di gioco. Una partita non dalla grande logica, caratterizzata da passaggi a vuoto da ambo le parti: nel complesso la numero 5 del mondo è stata più costante nei suoi turni di battuta e questo è valso la conquista della semifinale.che affronterà Marta Kostyuk: l’ucraina ha superato Anastasiain un match non banale per le ripercussioni politiche. Finisce 3-6 6-4 6-3 in favore della numero 34 del mondo, che dall’inizio del secondo set non ha più perso il servizio, ...