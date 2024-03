Wta San Diego 2024 | montepremi e prize money

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di sabato 2 marzo 2024) Iled ildel torneo WTA 500 di San, evento in programma dal 26 febbraio al 3 marzo. La maggior parte delle top players riposano dopo i ricchi tornei in Medio Oriente e prima dei due 1000 di Indian Wells e Miami, così in California ci sono 500 punti in palio che fanno gola a molte giocatrici che provano a scalare la classifica. Ilcomplessivo ammonta a €851.533. Di seguito la distribuzione dei premi in denaro e dei punti valevoli per la classifica WTA. TABELLONE COPERTURA TVWTA 500 SANPRIMO TURNO – € 8.183 (1 punto) SECONDO TURNO – € 12.164 (60 punti) QUARTI DI FINALE – € 22.351 (108 punti) SEMIFINALE – € 47.292 (195 punti) FINALISTA – € 80.966 325 ...