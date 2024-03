Wta Austin 2024 | programma | orari e ordine di gioco sabato 2 marzo

(Di sabato 2 marzo 2024) Ilcon glie l’didial torneo Wta 250 di. Previste soltanto due sfide, ovvero le semifinali: in palio due pass per l’atto conclusivo e dunque per alimentare il sogno titolo. Si parte con Kalinina-Wang; a seguire toccherà a Yuan e Schmiedlova. Di seguito ecco lazione completa. STADIUM Ore 21.00 – (1) Kalinina vs (6) Xiy. Wang a seguire – (8) Yuan vs Schmiedlova SportFace.

WTA Austin 2024: Kalinina semifinalista in rimonta, ritiri per Sevastova e Collins: Si sono conclusi i quarti di finale al WTA 250 di Austin. Il torneo texano si avvicina a grandi passi verso la sua conclusione, ma è costretto a pagare dazio per situazioni che, come vedremo, si sono ...oasport

Tennis: Torneo Austin. Stephens fuori al secondo turno: La statunitense cede in due set alla Sevastova Austin (STATI UNITI) (ITALPRESS) - Secondo turno fatale per Sloane Stephens all'"ATX Open, Wta 250 da 267.802 dollari che si sta disputando sui campi in ...sport.tiscali

WTA Austin 2024: Collins raggiunge i quarti. Con lei anche Sevastova, Wang e Schhmiedlova: Si sono delineati i quarti di finale nel torneo WTA di Austin. Continua l’avventura di Anastasija Sevestova, che eliminato agevolmente l’americana Sloane Stephens, testa di serie numero due, con il ...oasport