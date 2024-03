Windows 11 aggiornamento Moment 5 | tutte le nuove funzioni

(Di sabato 2 marzo 2024) (Adnkronos) – Il 29 febbraio 2024, Microsoft ha iniziato il rilascio dell’5” (noto internamente come “February 2024”) per11, introducendo alcune novità e miglioramenti. Questorappresenta l’ultima distribuzione difunzionalità prima che l’azienda passi a un modello diannuale. Sebbene l’5 di11 sia considerato di minore entità rispetto alla versione 23H2, porta con sé diverse modifiche efunzionalità. Un focus particolare è stato posto sull’adeguamento del sistema operativo in conformità con l’Atto sui Mercati Digitali (DMA) dell’Unione Europea, che deve essere attuato entro il 6 marzo 2024. È ...

