(Di sabato 2 marzo 2024)ladel, prima prova del FIA World Endurance Championship 2024. Il marchio di Stoccarda ottiene l’affermazione nella top class firmando una splendida tripletta, Kevin Estre/Laurens Vanthoor/André Lotterer #6 svettano davanti a Phil Hanson/Callum Ilott/Norman Nato (Hertz JOTA#12) ed a Matt Campbell/Michael Christensen / Frédéric Makowiecki con la seconda963 ufficiale.ottiene il quintoassoluto con la vettura privata di AF, Cadillac completa al quartoe Peugeot hanno fatto la differenza nelle prime fasi del FIA WEC 2024. I tedeschi, presenti in pole con l’auto #5 di Michael Christensen, hanno ...

L'accordo con la Red Bull per sbarcare in F1 nel 2026 sembrava cosa fatta , poi tutto è saltato e così, mentre i campioni in carica si consolavano con la Ford, ... (autosprint.corrieredellosport)

Porsche ha registrato il giro più veloce in tutte le sessioni del Prologo riservato ai protagonisti del FIA World Endurance Championship 2024. Hypercar e ... (oasport)

Porsche regna nella prima giornata d’azione in Qatar valida per il FIA World Endurance Championship. Kevin Estre/Laurens Vanthoor/André Lotterer #6 si ... (oasport)

Porsche Penske Motorsport ottiene la prima pole della propria storia in Hypercar nel FIA World Endurance Championship dopo una qualifica perfetta da parte di ... (oasport)

WEC, Porsche vince la 1812km del Qatar, 5° posto per AF Corse Ferrari. Top5 per Rossi in LMGT3: Porsche vince la 1812km del Qatar, prima prova del FIA World Endurance Championship 2024. Il marchio di Stoccarda ottiene l'affermazione nella top class firmando una splendida tripletta, Kevin Estre/L ...oasport

1812 km del Qatar: è tripletta Porsche. Male le Ferrari: Da metà gara in poi Estre allunga sulla Peugeot di Vergne, abile a respingere gli attacchi della Porsche #38 di Jenson Button. L’incredibile, tuttavia, accade nel finale: mentre la vettura dell’ex ...formulapassion

Tripletta Porsche nel primo round in Qatar: Primo storico successo per la 963 #6 del Team Penske Motorsport. Disastro Peugeot, perso il podio all'ultimo giro. Gara da dimenticare per Toyota e Ferrari ...quattroruote