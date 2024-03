Volo a vela | Rieti sarà la ' capitale mondiale' nel 2027

Leggi tutta la notizia su agi

(Di sabato 2 marzo 2024) AGI -ospiterà i mondiali di. Da Tolosa, in Francia, arriva la notizia molto attesa sull'assegnazione dei Campionati mondiali di. Per la candidatura del capoluogo laziale si sono spesi il ministro per lo Sport Andrea Abodi, il presidente del Coni Giovanni Malagò, l'assessore regionale allo Sport Elena Palazzo e il presidente dell'Enac Pierluigi Di Palma.ha sconfitto la rivale più accreditata, la città francese di Vinon.ospiterà di nuovo ildopo le edizioni del 1985 e del 2008. Ilè uno sport nel quale si vola con un aliante senza l'uso di apparati propulsivi meccanici. "Si tratta di una grande opportunità ...