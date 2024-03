Volley serie B maschile e B1 femminile Querzoli in cerca di ossigeno

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di sabato 2 marzo 2024) C’è da ‘spostare’ un Mosaico. Fallita anche la scalata all’Everest (Mio) – secondo stop consecutivo – e riposto nel cassetto il sogno playoff (-12), la Bleu Line vuole ritrovare confidenza con la vittoria, che al Ginnasio sportivo manca dal 2 dicembre (3-0 alla Tecnilux Pavia), per regalarsi un derby di felicità oggi (ore 17.30) contro Ravenna. Rilanciate dal secco 3-0 inflitto alla Fatro Ozzano, dopo 2 mesi e mezzo a stecchetto di vittorie, le bizantine, che annoverano tra le loro fila Beatrice Bacchilega (attesissima ex di turno),no conferme e punti pesanti in chiave salvezza per incrementare l’esiguo vantaggio (+2) su Pavia, terzultima ma con una gara in meno. "Ravenna è forte, non inganni la classifica – mette in guardia Martina Simoncelli, opposto classe ’06 in forza alla Bleu Line –; ha avuto un girone d’andata molto complicato ma ...