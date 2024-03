Volley Giovanile Al via a Cracovia il ’Torneo della Memoria’

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di sabato 2 marzo 2024) È iniziato nell’inconsueta data del 29 febbraio, un appuntamento molto significativo di sport ed educazione sociale in svolgimento ain Polonia, dove si giocano le gare del, una evento di sport, e coscienza sociale: visite guidate del Ghetto ebraico, del MuseoFabbrica di Schindler e dei Campi di Auschwitz e Birkenau, per non dimenticare gli orroriShoah. Le società del gruppo Experience, con la collaborazione di Moxa (Modena per gli Altri) hanno organizzato da mercoledì a domani questo torneo di pallavoloa cui partecipano, credendo fortemente nel valore educativo dello sport, squadre polacche, italiane e ucraine che vivranno un’importante esperienza sia dal punto di vista sportivo, che personale. Fra una partita e ...