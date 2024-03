Vlahovic | il centravanti della Juve non rinnoverà? Ecco le ultime

(Di sabato 2 marzo 2024) Ilè lontano a rinnovare il proprio contratto con lantus?quello che risulta in ottica calciomercato Laè ancora impigliata sul capitoloper quanto concerne il rinnovo. E’ questa, secondo il Corriere dello Sport, la prioritàsocietà bianconera nei confronti del. Il serbo, che ora guadagna 10 milioni fino al 2026, dal prossimo anno ne guadagnerà 12. Dall’altra parte si tratta di un bilancio che lanon può permettersi. Da qui la proposta di Giuntoli di rinnovare e spalmare. Al momento, per, c’è incertezza sulla buona riuscitatrattativa…

Toni: «Tra Osimhen e Vlahovic scelgo Vlahovic, vi spiego»: ma pure Vlahovic è bravissimo in certe soluzioni balistiche non semplici». PROFONDITA’ – «Nell’attacco alla profondità in pochi hanno la gamba e la furia del centravanti del Napoli. E’ forse il suo ...juventusnews24

G+: tutte le notizie: È più forte Victor Osimhen o Dusan Vlahovic Alla vigilia di Napoli-Juventus ... similitudini e differenze dei due abbiamo così interpellato l’ultimo centravanti italiano campione del Mondo, Luca Toni ...gazzetta

Corsport- Osi e Dusan, il gioco dei nove: Su Corsport, Osi e Dusan, il gioco dei nove. I due centravanti vivono un momento magico: Osimhen è reduce dal tris del Mapei, il bianconero è il re del 2024 con ...tuttojuve