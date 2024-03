Vivas | «Lautaro Martinez completo | supererà Zanetti all’Inter!»

(Di sabato 2 marzo 2024) Claudioha parlato del connazionale. A detta sua, il Toro come simbolo dell’Interpure Javier? Claudio, ex vice del Loco Bielsa, a Sportitalia.com: «lo ricordo bene, giocava con mio figlio Franco nel Racing in adolescenza. Un giocatore straordinario con un potenziale enorme. Oltre alla fame, le sue qualità migliori sono ovviamente le sue abilità tecniche, la sua dedizione e professionalità. Penso che non abbia limiti. Energia, tecnica, forza, mobilità, intelligenza. Ècome simbolo dell’Inter? Losicuramente. È già diventato una bandiera ed un ...

