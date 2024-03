Vittozzi quanto basta | è regina delle nevi Quarta a Oslo | ma la Coppa del mondo è sua

(Di sabato 2 marzo 2024) Luce azzurra nella bufera di-Holmenkollen. Lisalottaper tornare: la 29enne di Sappada ha chiuso inposizione la 15 chilometri della terzultima tappa del circuito mondiale, garantendosi per la terza volta (in cinque anni) ladelnella specialità individuale, precedendo di 165 punti la scandinava Ingrid Landmark Tandrevold. L’azzura fa subito autocritica: "In questa gara ho commesso un errore di troppo, forse non sono stata completamente concentrata al poligono, ma ho limitato bene i danni sugli sci". Resta comunque un traguardo storico che si aggiunge al palmares della 29enne: "Ho centrato un altro grande obiettivo per questa stagione e sono contenta di ...

