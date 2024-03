Viterbo | un ultraleggero precipita a Vejano | morti due 60enni

(Di sabato 2 marzo 2024) Roma, 2 marzo 2024 - Tragedia in provincia di, unsi è schiantato in fase di decollo a, nell’incidente hanno perso la vita due uomini di circa 60 anni. Si sospetta che la causa sia stata un guasto tecnico. Il velivolo era partito intorno alle 14 dal campo di volo romano Aeroclub Prenestino e all'aviosuperficie disi era fermato per una sosta. Nel ripartire, intorno alle 16, l'to a circa un chilometro dalla pista, prendendo fuoco. La zona dove il velivolo è caduto è impervia e per recuperare i corpi delle vittime è dovuto intervenire l'elicottero del 118. Sul posto i vigili del fuoco die i carabinieri di Ronciglione.

