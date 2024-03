Viterbo | precipita ultraleggero a Vejano | 2 morti

(Di sabato 2 marzo 2024) (Adnkronos) – Unto nel pomeriggio a, in provincia di. Sul posto sono intervenuti i carabinieri. Dalle primissime informazioni, il bilancio dello schianto sarebbe di due vittime. — [email protected] (Web Info)

precipita un ultraleggero, due morti nel Viterbese: L'aereo si è schiantato, erano circa le 16, ad un chilometro dalla pista, prendendo fuoco. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco di Viterbo e i carabinieri di Ronciglione.tg24.sky

Vejano (Viterbo), ultraleggero precipita in fase di decollo: due morti: Un ultraleggero è precipitato in fase di decollo a Vejano, in provincia di Viterbo, forse per un guasto tecnico. Nell'incidente sono morti due uomini di circa 60 anni. L'ultraleggero era partito intor ...msn