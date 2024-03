Vis Pesaro-Pontedera oggi in tv | data | orario e diretta streaming Serie C 2023 2024

(Di sabato 2 marzo 2024) Ecco la, l’, latv e lodi Vis, match del valevole per la ventinovesima giornata del campionato italiano di. La formazione marchigiana va a caccia dei tre punti per avvicinarsi ad una salvezza che, ad inizio stagione, appariva estremamente complicata. La compagine toscana, dal suo canto, spera di portare a casa l’intera posta in palio per consolidare il suo piazzamento playoff. La partita andrà in scena nella giornata di sabato 2 marzo alle ore 16:15 e sarà trasmessa insu Sky Sport 251. SITO LEGA PRO RISULTATI E CLASSIFICA SportFace.

