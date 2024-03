Vis Pesaro- Pontedera 0-1 | Marcos Espeche la decide nel recupero

(Di sabato 2 marzo 2024), 2 marzo 2024 – Un gol, il suo primo stagionale, del 38enne difensore e capitanodue minuti oltre il novantesimo, ha consentito aldi tornare dacon un successo prezioso sotto il profilo del morale perché interrompe una serie di tre sconfitte di fila e anche della classifica, perché permette alla squadra di Canzi di consolidare la settima posizione di classifica. Nei numeri la vittoria è legittima, perché ilha praticamente avuto sempre il dominio del gioco - in maniera chiara nel secondo tempo (che la Vis ha chiuso in dieci) - non rischiando mai davvero. I granata invece, oltre come detto, ad un maggior possesso di palla, in quanto ad occasioni possono mettere sulla bilancia un "autopalo" colpito da Tonucci nel tentativo di deviare una ...

