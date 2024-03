Violentata a 18 anni Acconsente al percorso di giustizia riparativa Ma non ci sono gli spazi

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di sabato 2 marzo 2024) Era il 3 maggio del 2021 quando si consumò quella violenza sessuale. Lui, oggi ventiquattrenne, palpeggiò, denudò e infine ebbe un rapporto sessuale, con lei, che all’epoca aveva compiuto 18da neppure due mesi, immobile, terrorizzata e completamente sotto choc. Oltre che portatrice di un deficit cognitivo. La ragazzina, difesa dall’avvocato Mattia Finarelli, dopo quei fatti non smise di piangere per giorni, finché non trovò il coraggio di confidarsi con la mamma e un compagno di scuola. Scattò la denuncia. Il ragazzo, difeso dall’avvocato Stefania Mno, una volta interrogato da pm e carabinieri ammise il rapporto sessuale e anche di essersi comportato ‘freddamente’ nei confronti della giovane, ma spiegò anche di avere ritenuto che lei fosse consenziente e di sentirsi sconvolto dalle pesantissime accuse che gli erano rivolte: violenza ...