Vinicius segna al Mestalla ed esulta col pugno chiuso | come Carlos e Smith a Messico '68 | i motivi del gesto

(Di sabato 2 marzo 2024) Il Real Madrid sfida il Valencia alnel match valido per la ventisettesima giornata di Liga. I Blancos cercano punti per allungare...

Fine del Primo tempo: GOOOOOOOOLLLL!! ACCORCIA IL REAL MADRID IN EXTREMIS! HA segnaTO PROPRIO Vinicius! Cross di Carvajal dall'out di destra, Javi Guerra sporca la traiettoria ed inganna Mamardashvili, che riesce solo a ...eurosport

Crotone-Giugliano, uno scontro diretto in zona play-off. Le probabili formazioni: Un interessante scontro diretto in zona play-off in programma stasera allo stadio 'Ezio Scida' (calcio d'inizio ore 20:45) tra il Crotone guidato da Silvio Baldini e il Giugliano ...tuttoc

Valencia-Real Madrid, le probabili formazioni: Ancelotti cerca la fuga: Le probabili formazioni di Valencia-Real Madrid, match valido per la ventisettesima giornata di Liga che si giocherà al Mestalla di Valencia ...sportnotizie24