Villaggio Sant’Agata | i Carabinieri gli trovano cocaina e crack addosso | arrestato spacciatore

Leggi tutta la notizia su dayitalianews

(Di sabato 2 marzo 2024) Pubblicato il 2 Marzo, 2024 Un normale controllo di polizia a due pregiudicati, svolto daidella Compagnia di Fontanarossa nella zona C del, si è concluso con l’arresto in flagranza di un 43enne per detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio. Erano appunto le ore 13.00 circa quando una pattuglia del Nucleo Operativo, costantemente impegnato in quel quartiere in azioni di prevenzione e contrasto allo smercio di droga, passando da una via alquanto isolata, ha scorto il 43enne che, guardandosi continuamente attorno, discuteva con un altro uomo a bordo di uno scooter Honda SH, anch’egli visibilmente nervoso, identificato successivamente per un 44enne del posto. In quel momento i militari dell’Arma, insospettiti non solo dall’atteggiamento della coppia, ma anche dalla scelta del luogo, ...