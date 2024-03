Villa Paolina e le sue “croci“ Quelle volte puntellate | Dimenticate qui dal 2015

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di sabato 2 marzo 2024) È con il naso all’insù che vi si entra, con un occhio attento a non inciampare sui propri piedi, o in quelli della persona di fronte, e uno diffidente ai puntelli e ai mattoncini di legno che, “infiocchettati“ con i cartoni delle mostre in corso, sorreggono i tre archi che segnano l’atrio di ingresso. Rischiando, se già non se ne soffrisse, la perdita di diottrie importanti. Che fosse la stessa sensazione diBonaparte quando progettando la costruzione della suane faceva ingresso, o quando, tra cielo e mare, si affacciava dalla finestra di camera? Si spera di no. La riva di quel mare, che la leggenda vuole abbia restituito il corpo di Percy Shelley dopo un naufragio e per cui, sempre la leggenda vuole, la principessa, amante delle sue poesie, abbia deciso di costruire proprio lì la sua residenza, unita alla vicinanza all’uomo amato, ...