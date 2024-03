Vigevano all’assalto La Fortitudo di Caja montagna da scalare

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di sabato 2 marzo 2024) Verso il sold out. Sarà con tutta probabiiltà il primo "tutto esaurito" dell’anno quello per la partita tra ElachemBologna in programma domani sera alle 21 a. La prevendita è andata benissimo, di fatto le due tribune centrali del palasport di via Cappuccini non hanno più disponibilità di posti e gli ultimi tagliandi si possono acquistare online sul circuito Vivaticket. Gli ultimi biglietti disponibili saranno messi in vendita domenica, giorno della gara, con la biglietteria che aprirà alle 19.30. Intanto l’ambiente ducale, che martedì ha scelto Marino Spaccasassi, attuale amministratore delegato e general manager, come presidente, si prepara alla sfida. I gialloblù potrebbero ritrovare Alessandro Amici dopo un lungo stop mentre Lorenzo D’Alessandro sarà ancora fermo. Ma coach Lorenzo Pansa non si pensa ...