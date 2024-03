Viene investito da un pirata della strada e poi travolto da un altro automobilista | è gravissimo

Una norma del Codice impone di usare i soldi per rendere più sicura la circolazione ma i Comuni li spendono per le pensioni integrative dei vigili o per ... (ilgiornale)

Su Instagram puoi controllare gli spostamenti dei tuoi amici: cos’è Friend Map e perché non dovresti usarla: La nuova funzionalità entra in un filone battuto dai social, quello dell’iper-connessione costante. La condivisione della propria posizione potrebbe essere non solo un problema per la privacy, ma anch ...fanpage

Ucraina, la paura Viene col disgelo: strade quasi percorribili: Qualche reporter aveva scommesso sull’apertura di un nuovo fronte in quest’area e ci aveva investito giorni e servizi, ma poi non è mai successo nulla. A parte la cornucopia e Zelensky, Krivyi Rih non ...ilmanifesto

Investe la moglie facendo retromarcia con l’auto: lei rimane intrappolata sotto il veicolo, la donna lotta tra la vita e la morte: Un pensionato, nel tentativo di parcheggiare l’auto in retromarcia, ha tragicamente investito sua moglie, una 75enne appena scesa dal veicolo. La vettura ha continuato la sua corsa fino a schiantarsi ...baritalianews