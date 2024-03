VIDEO – Lazio-Milan 0-1 | Serie A | gol e highlights della partita

(Di sabato 2 marzo 2024), anticipoventisettesima giornata diA 2023-2024, si è concluso con il risultato di 0-1: questo ilcon i gol e gligiocata allo Stadio Olimpico di Roma. IL GRANDE SCEMPIO –0-1 nel posticipoventisettesima giornata diA. Ilsi prende tre punti nel finale e con grande fortuna, al termine di un arbitraggio disarmante di Marco Di Bello. Quest’ultimo in avvio (12?) sorvola su un intervento di Mike Maignan a travolgere Valentin Castellanos, dopo un errore di Alessandro Florenzi che aveva costretto il portiere a deviare per evitare l’autogol. Laprotesta chiedendo il ...

«In merito alla manifestazione di Pisa va preliminarmente evidenziato che, in totale violazione di legge, non era stato presentato alcun preavviso alla ... (open.online)

Luka Romero colpito in testa: esce dal campo in barella e col collare - VIDEO: Brutto infortunio per Luka Romero, ala argentina di proprietà del Milan ed ex Lazio, attualmente in prestito all'Almeria: il classe 2004 è stato costretto a lasciare il campo in barella. Nel corso dei ...lalaziosiamonoi

Lazio, squalifiche in vista: Sarri in ansia, con l'Udinese sarà emergenza: Testa al Bayern, ma quante ripercussioni sul campionato della Lazio. Il ko contro il Milan porta con sé molte preoccupazioni per la prossima giornata: Pellegrini, Marusic e Guendouzi sono stati ...lalaziosiamonoi

Lazio-Milan 0-1, più polemiche che gol: Di Bello protagonista, decide Okafor. Gli highlights: Più polemiche che gol. Il Milan sbanca l'Olimpico battendo col risultato di 1-0 la Lazio. Decide, nel finale, la rete di Noah Okafor: è un successo prezioso per i rossoneri di Stefano Pioli, che in ...tuttomercatoweb