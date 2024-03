Vicchio | l’amministrazione comunale incontra le associazioni

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di sabato 2 marzo 2024)(Firenze), 2 marzo 2024 - Folta presenza dellevicchiesi lunedì sera nella Sala consiliare. Oltre 40 persone, rappresentanti dellelocali, hanno partecipato infatti all’incontro che sindaco e giunta hanno promosso per tracciare, quasi alla conclusione del mandato amministrativo, una sintesi dell’attività svolta e confrontarsi, per raccogliere opinioni, osservazioni e proposte. E quello emerso è stato, complessivamente, un giudizio positivo. “E’ stato un interessante e stimolante momento di confronto - sottolinea con soddisfazione il sindaco Filippo Carlà Campa -, che ha permesso non solo di fare il punto sull’attività e le scelte fatte dall’insediamento del, segnato, non ce lo scordiamo, da un’emergenza come il Covid da affrontare e gestire, ma anche e soprattutto - ...