Viabilità Roma Regione Lazio del 02-03-2024 ore 19 | 30

(Di sabato 2 marzo 2024)DEL 2 MARZOORE 19.20 GIANGUIDO LOMBARDI NUOVI AGGIORNAMENTI IN TEMPO REALE CON ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLASULLA FLAMINIA, A CAUSA DI UN INCIDENTE AVVENUTO IN PRECEDENZA NEI PRESSI DEL KM 16 PERMANGONO CODE TRA PRIMA PORTA E MALBORGHETTO IN ENTRAMBE LE DIREZIONI; CI SPOSTIAMO SULLA SALARIA, DOVE PER LA PRESENZA DI CANTIERI SI PROCEDE A RILENTO ALL’ALTEZZA DI SETTEBAGNI IN DIREZIONE; E SEMPRE NELL’AMBITO DEI CANTIERI, SULLA LINEA-NAPOLI VIA FORMIA, FINO AL 13 APRILE IL SERVIZIO E’ RIPROGRAMMATO PER LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA NELLA TRATTATERMINI-PRIVERNO: ALCUNI TRENI SUBIRANNO DUNQUE MODIFICHE DI ORARIO AD ECCEZIONE DELLA GIORNATA DI LUNEDI’ DA GIANGUIDO LOMBARDI E ASTRAL INFOMOBILITA’ E’ TUTTO, ORA UN ...