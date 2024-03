Verstappen show in Bahrain | ma la Ferrari ha dimezzato lo svantaggio | l’analisi e i dati

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di sabato 2 marzo 2024) Si riparte da una vittoria di puro dominio di Super Max, ma laè più vicina.dà un segnale inequivocabile nella prima gara dell’anno ine trionfa conducendo dal primo all’ultimo giro, con la solita aura di imbattibilità e imperturbabilità, anche se la macchina è cambiata e di molto. La sua Red Bull per il momento non ha rivali e non c’è confronto persino con Sergio Perez, che paga oltre 20? al suo compagno, ma che con un bel secondo posto prova quantomeno a rinsaldare il proprio sedile sempre pesantemente a rischio per come è andata la seconda parte della scorsa stagione. E’ peraltro l’ottava vittoria di fila se si considerano le sette conclusive nello scorso anno, ma non solo: 55 trionfi, 99 podi, quinto Grand Chelem in carriera. Ed è un classe 1997, è bene ricordarlo. Poi, però, c’è il Cavallino. La ...