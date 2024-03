Verso Napoli-Juve | l’attacco scatena il putiferio | nuova stoccata contro De Laurentiis

Leggi tutta la notizia su spazionapoli

(Di sabato 2 marzo 2024) Nuovo attacco, ancora Denel mirino, le dichiarazioni fanno discutere alla vigilia dintus: tutti i dettaglintus non è una partita come le altre. Specialmente negli ultimi tempi, visto che le due squadre hanno lottato testa a testa per lo scudetto, il match ha un sapore piuttosto particolare. Tra i calciatori che hanno vestito entrambe le maglie è impossibile non menzionare Gonzalo Higuain. Detentore dell’impressionante record de 36 gol in un solo campionato, record maturato con la maglia del, è passato poi allantus,ndo ai tempi l’ira dei tifosi azzurri. E quando poi ha incrociato gli azzurri il Pipita è quasi sempre riuscito ad iscrivere il suo nome sul tabellino dei marcatori. Negli anni lui, il ...