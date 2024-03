Verso l’8 marzo La ginecologa Porcu | | I miei 5mila bambini nati grazie alla scienza

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di sabato 2 marzo 2024) Ha fatto nascere cinquemilae dato il via, a livello mondiale,fecondazione con ovociti congelati. In un continuo dialogo tra le tecniche più avanzate dellae la Chiesa. Eleonoraper 45 anni è stata responsabile del Centro di fertilità e procreazione medicalmente assistita dell’ospedale Sant’Orsola, ora fa parte del Consiglio superiore di sanità. Quando nasce l’idea di occuparsi di fecondazione assistita? "Avevo iniziato a scrivere la tesi in Cardiologia quando è comparsa la cattedra di Endocrinologia ginecologica. Gli ormoni mi hanno sempre attratta. Andai a parlare con il professor Carlo Flamigni, lo scelsi come relatore della tesi che trattava gli ormoni femminili e mi sono laureata nel 1977. Da lì ho iniziato a occuparmi di questo ambito". Lei è famosa a livello mondiale per avere ...