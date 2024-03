Veronica Lario e l’arte di stare zitti quando non si ha niente da dire

(Di sabato 2 marzo 2024) «Improvvisamente, dopo questa separazione, ho deciso per varie ragioni di cominciare a montare a cavallo. Mi è servito molto». Miriam Bartolini, che inspiegabilmente continuiamo tutti a chiamare, il nome d’arte che si era scelta per una professione che ha smesso di praticare da una vita, è una signora di mezza età, ma solo perché ormai l’età intera si dà per scontato debba superare i cent’anni. Ha sessantasette anni, è una boomer: non nello slittamento semantico demente della neolingua, ma proprio tecnicamente. È una signora nata negli anni del boom economico. È coetanea di Miguel Bosé: bravi ragazzi siamo amici miei, tutti poeti noi del ’56. Non ha, immagino, consuetudine con l’umorismo da social network, le gif, i meme, quella forma di Tourette per cui quella frase lì diventerà ammicco semipornografico che la prima volta si limita a ...

