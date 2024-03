Verona-Sassuolo | Serie A | streaming | probabili formazioni | pronostici

Leggi tutta la notizia su ilveggente

(Di sabato 2 marzo 2024)è una partita della ventisettesima giornata diA e si gioca domenica alle 12:30:, diretta tv e. Uno scontro salvezza che, ad oggi, sarebbe anche un possibile spareggio per non retrocedere, dal momento che, insieme al Cagliari penultimo, condividono lo stesso numero di punti, 20. La situazione, inutile negarlo, è molto seria. Gli scaligeri nelle ultime nove giornate hanno ottenuto una sola vittoria ed una settimana fa, dopo i due pareggi consecutivi con Monza e Juventus, sono tornati a perdere: il “Dall’Ara” di Bologna quest’anno è un campo dove in pochi fanno punti e la squadra di Marco Baroni, malgrado una prestazione di sacrificio non è riuscita a ...