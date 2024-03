Verona-Sassuolo | Ballardini | “Conta l’atteggiamento | avrei accettato solo una squadra del genere”

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di sabato 2 marzo 2024) Conferenza stampa di presentazione ma anche della vigilia per Davide, nuovo tecnico delchiamato a guidare i neroverdi già domani in casa del. L’allenatore neroverde non nasconde la soddisfazione: “Nonaltro che non fosse una società di questo, l’ho detto anche ai miei collaboratori – spiega – In due giorni ovviamente non abbiamo stravolto nulla, abbiamo cercato di dare un paio di concetti sulla fase offensiva e difensiva a livello di. Abbiamo dormito poco, perchè abbiamo visto tante partite ma per me adesso la cosa fondamentale è lo spirito,. Abbiamo il dovere di non sbagliare mai.” Ovviamente nella corsa salvezza del...