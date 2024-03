Ventisettesima giornata Basket Eurolega 2023 24 | Milano si sveglia tardi e cade a Lione Play-in lontani

(Di sabato 2 marzo 2024) Brutta sconfitta per i campioni d’Italia che, nella/24, vengono superati dall’Asvel per 81-77, compromettendo ormai definitivamente le possibilità di accedere ai-in. Dopo essere stata sempre in svantaggio,si rialza negli ultimi minuti andando a meno tre, ma fallisce la palla del pareggio nel finale./24: ASVEL-OLIMPIA81-77 Sedicesima sconfitta continentale perche cexe sotto i colpi dell’Asvel. I francesi prendono subito il largo ad inizio match, con i meneghini che provano a reagire, ma il primo quarto si chiude a favore dei ...

